Taakstraf voor lekkende politieman

Zij toonde zich een stuk milder voor Denis V. (31) dan de officier van justitie. Die eiste wegens het schenden van het ambtsgeheim een half jaar celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De aanklaagster verweet de inmiddels ontslagen politieman dat hij er „heel lichtvaardig” voor heeft gezorgd dat de integriteit van het volledige hoofdstedelijke politiekorps in twijfel werd getrokken. Ook de bestuurder van de auto werd door geruchten over een terreurdaad „zwaar beschadigd”, zei ze.

Impuls

V. weet nog altijd niet hoe hij tot zijn daad kwam. „Ik snap nog steeds niet dat ik die impuls niet kon weerstaan”, zei hij. Hij zag naar eigen zeggen snel in dat hij fout zat en stapte daarop naar zijn leidinggevende. Hij kreeg uiteindelijk strafontslag.

Volgens raadsman Sjirk Faber werd V. gedreven door „een gifcocktail van wrok, verbitterdheid, frustratie en cynisme.” De voormalige politieman uit het Noord-Hollandse Oudkarspel werd in 2015 gediagnostiseerd met een vorm van reuma, waardoor hij bij de politie niet meer het werk kon doen wat hij wilde.

Hij belandde bij cybercrime, waar „ik steeds somberder werd en mij vaak niet serieus genomen voelde”, aldus V. Geenstijl.nl benaderde hij in een opwelling: „Ik zat in een wolk van veel te lang opgekropte emotie.” In tegenstelling tot de aanklaagster geloofde de politierechter hem: „Vooral omdat het zo ongelooflijk doorzichtig was. Als u het niet had opgebiecht, dan was u zo gevonden.”

De bestuurder van de auto bleek achteraf diabetespatiënt en onwel te zijn geworden achter het stuur. Hij is nooit strafrechtelijk vervolgd.