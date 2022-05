Meer dan 50 jaar oude friet van McDonald’s gevonden: ’Hoe blijft het zo lang bewaard?’

Rob Jones was een oud toiletpapier-rekje aan het vervangen toen hij recent achter een muurtje op de fastfoodzakjes stuitte. Die komen gezien de oude opdruk ergens uit de jaren 1955 - 1961, meldt CNN, mede met het oog op voormalig mascotte Speedee - de voorloper van Ronald McDonald.

Ⓒ Grace Jones

Het Amerikaanse stel uit Crystal Lake was vooral verbaasd hoe hecht de structuur van de friet nog was. „Bij het zien van de friet hadden we zoiets van: ’Dit is onwerkelijk.’ Hoe kunnen die frietjes in vredesnaam nog in deze zak zitten en hoe worden ze zo goed bewaard?!” aldus Gracie. Na wat lokaal onderzoek bleek dat hun huis uit 1959 in hetzelfde jaar is gebouwd als een van de oudste McDonalds-filialen in dezelfde straat.

Het koppel wil de zakjes en bijbehorende friet bewaren ’als een cool stukje geschiedenis’ of verkopen aan de hoogste bieder. Het fastfoodrestaurant is door Amerikaanse media om een reactie gevraagd, maar die bleef vooralsnog uit.