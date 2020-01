Op twee plaatsen in Dortmund vliegtuigbommen gevonden

De gevonden explosieven worden nog deze zondag onschadelijk gemaakt. De bommen liggen in de buurt van twee ziekenhuizen. Die werden zaterdag al geëvacueerd.

Wanden van containers zijn rond de vindplaatsen neergezet om bij een ontploffing huizen in de omgeving te beschermen.

Voor mensen die niet bij familie en vrienden terechtkunnen, is in een school een opvang ingericht. Daar maken rond de 90 mensen gebruik van, meldt de gemeente Dortmund.

Dortmund is de grootste stad in het Ruhrgebied. Vanwege de industrie in dat gebied lieten de geallieerden daar in de oorlog verschillende keren hun bommen vallen.