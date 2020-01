Vliegtuigbommen Dortmund onschadelijk gemaakt

De in totaal vier bommen lagen in de buurt van twee ziekenhuizen. Die werden zaterdag al geëvacueerd. Het onschadelijk maken van de projectielen liep zondagmiddag de nodige vertraging op. De eerste twee bommen, Britse 250-ponders, werden pas aan het einde van de middag ontmanteld. Alle gevonden explosieven moeten volgens planning deze zondag onschadelijk zijn gemaakt.

Ⓒ Hollandse Hoogte

In totaal werkten ruim 400 mensen mee aan de operatie. Voor mensen die werden geëvacueerd maar niet bij familie of vrienden terechtkunnen, is een opvang ingericht.

Dortmund is de grootste stad in het Ruhrgebied. Vanwege de vele industrie in dat gebied lieten de geallieerden daar in de oorlog verschillende keren hun bommen vallen.