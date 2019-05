Asia Bibi onderweg naar Canada

De rooms-katholieke Bibi werd in 2009 gearresteerd en in 2010 ter dood veroordeeld. De vervolging van Bibi leidde in de hele wereld tot verontwaardiging en campagnes voor haar vrijlating. In Pakistan gingen extremisten juist de straat op om te betogen voor haar executie en werden talrijke betrokkenen met de dood bedreigd. De advocaat van Bibi, Saif-ul-Malook, vluchtte daarom naar Nederland.

Bibi werd 31 oktober door het Hooggerechtshof vrijgesproken en een week later na jaren in de dodencel uit de gevangenis vrijgelaten. Het leidde tot gewelddadige uitbarstingen van onder meer de aanhang van de extremistische islamitische partij TLP (Tehreek-e-Labbaik Pakistan).

Omdat haar leven werd bedreigd bleef Bibi feitelijk een gevangene. De verwachting was al dat ze met haar gezin naar Canada zou gaan.