Agenten vergissen zich in adres: verkeerde man doodgeschoten

De agenten waren na een melding van huiselijk geweld op weg naar 5308 Valley View Avenue in Farmington, maar kwamen per ongeluk aan de overkant van de straat uit bij nummer 5305. Daar woonde Robert Dotson, over wie geen melding was gemaakt.

Beelden van de body cam van de agenten laten zien dat Dotson aan de deur kwam met een handvuurwapen in zijn hand. Toen Dotson de hordeur opende, schoot een agent gericht op de man. De vrouw van Dotson, ook gewapend, beantwoordde de schoten. Pas toen zij begreep dat er agenten aan de deur stonden, legde zij haar wapen weg. Dotson overleed ter plekke.

Politiechef Steve Hebbe is kapot van het voorval, zo liet hij weten in een video op social media. „Mijn hart is gebroken. Over mijnheer Dotson was helemaal geen klacht ingediend. Dit is een ongelooflijk tragisch voorval.”

Bij de schotenwisseling raakte verder niemand gewond. Tegen de vrouw is geen aanklacht ingediend.