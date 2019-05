Biecht: dominee bezwangert getrouwde vrouw

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

VEENENDAAL - De gemoederen in de Utrechtse plaats Veenendaal zijn flink opgeschud. Een dominee van de gereformeerde kerk in de zogenoemde ’bible belt’ is behoorlijk over de schreef gegaan. In een biecht aan de kerkraad onthulde de voorganger dat hij een getrouwde vrouw zwanger heeft gemaakt.