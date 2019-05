Zestien tips over doden op Brunssummerheide

Volgens de politie zijn de personen door een steekpartij om het leven gekomen. Ⓒ ANP

HEERLEN - In het onderzoek naar de dood van een man en vrouw die dinsdag werden gevonden op de Brunssummerheide in Heerlen heeft de politie zestien tips ontvangen. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak.