Mogelijke namen van doorrijder Breda gemeld

Een politiewoordvoerder zei dat tien nieuwe tips zijn binnengekomen, nadat dinsdagavond in Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak was besteed. Tot de uitzending had de politie ongeveer zestig meldingen gekregen.

De 79-jarige Bredase werd vorige week zondag aangereden, toen ze met haar rollator een straat overstak. Ze werd met zware verwondingen in een ziekenhuis opgenomen.

De politie meldde dinsdag dat een „belangrijke” getuige de doorrijder heeft omschreven als een man van ongeveer twintig met een normaal postuur, stoppelbaard en pet.

