Man gearresteerd om ’I eat ass’ sticker op truck

De man had een ’I eat ass’ sticker op de achterkant van zijn truck geplakt. Ⓒ REUTERS

FLORIDA - Een man uit Florida is van de weg geplukt wegens de ’I eat ass’ sticker op zijn Chevrolet truck. Dat zou in strijd zijn met obsceniteitswetgeving in de Amerikaanse staat. Hij claimt nu dat het eerste amendement van het land wordt geschonden; zijn recht op vrijheid van meningsuiting.