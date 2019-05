Actie weggepeste viswinkel goed op stoom

The Seafood Shop verkoopt naast verse vis om mee naar huis te nemen ook kibbeling, oesters en haring om direct te consumeren. En dat is volgens de gemeente Amsterdam tegen de regels. Het gevolg is dat The Seafood Shop geen producten voor directe consumptie meer mag verkopen.

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten, die gisteren nog 1000 euro overmaakte, vreest dat het standpunt van de gemeente ertoe leidt dat geen enkele viswinkel zich meer kan vestigen in het centrum van de hoofdstad. Interim-voorzitter Karel van den Heuvel daarover: „De manier waarop de gemeente Amsterdam de nieuwe regels interpreteert, betekent de doodsteek voor visspeciaalzaken als The Seafood Shop.”

