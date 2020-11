Verboden voor elanden om auto’s te likken

Het verbodsbord heeft op internet al tot aardig wat commotie geleid.

’Hoe verbied je in godsnaam een eland om aan je auto te likken?’

’Wat gebeurt er als een eland aan je auto likt?’

’Is dat echt zo’n groot probleem?’

Dodelijk

Volgens de boswachters van het park is het antwoord op die laatste vraag: Ja, het is een groot probleem. Elanden zijn groot en zwaar en een botsing kan zowel voor het dier als de autobestuurder dodelijk zijn.

Elanden zijn erachter gekomen dat het strooizout tegen de sneeuw op de auto’s blijft zitten en dat die hetzelfde smaken als de zouttabletten die her en der in het park zijn geplaatst. Die zouttabletten zijn zeker in de winter noodzakelijk voor herbivoren om hun lichaamsmineralen aan te vullen.

De waarschuwing is volgens de parkrangers van dezelfde orde als die aan campereigenaren om geen voedselresten achter te laten op kampeerplekken om te verhinderen dat beren daar naar terugkeren.

„Als je een restaurant goed vind, dan ga je daar naar terug. Dieren doen precies hetzelfde”, aldus Steve Young, woordvoerder van het 2,8 miljoen hectare grote park. Hij raadt mensen aan om gas te geven als een eland op minder dan 30 meter afstand van de auto komt. Daarbij is het voeren van de dieren in het pasrk verboden, op straffe van een boete die kan oplopen tot 25.000 Canadese dollars, en kleine 20.000 euro. Daar valt ook zout onder.

Geduld

Maar mocht een eland voor je motorkap staan, dan kan je weinig anders doen dan afwachten totdat die je auto heeft schoongelikt. „Dan is geduld een schone en ook veilige zaak”.