Maleisische aangehouden nadat ze beer in huis houdt

Een buurtbewoner schakelde de Maleisische dierenbescherming in en op 7 juni werd het huis van de 27-jarige vrouw doorzocht.

Een videofragment van de beer, huilend uit een raam, verscheen op Facebook:

Yasin is aangehouden op verdenking van het houden van een bedreigde diersoort in haar appartement. Op sociale media wordt ook gesuggereerd dat de vrouw de beer gevangen hield met de intentie het later te verkopen.

’Ik wilde de beer alleen maar redden’

In de Maleisische krant The Star verklaart Yasin dat ze de beer Bruno had genoemd: „Ik vond de beer langs de kant van de weg en dacht toen dat het een hondje was! (...) Ik weet dat ik de beer niet als huisdier kan houden. Ik wilde alleen maar de beer redden, ik had geen intentie om het dier te verkopen.”

Ze vervolgt door te zeggen dat ze van plan was de beer over te dragen aan de dierentuin zodra het groter en sterker was: „Ik heb hem niet in een kooi gestopt met het idee de beer daar lang in te laten zitten, dat zou nog erger zijn.”

Chocolaatjes

De ster gaat verder: „Ik heb mijn werk: ik ben dag en nacht aan het zingen. Wanneer zou ik tijd hebben om dieren te verkopen? Dat is niet hoe ik mijn geld verdien.” Aanvullend stelt ze: „Als Bruno kon praten dan zou hij zeggen dat ik hem heerlijk te eten heb gegeten: hij at chocolaatjes!”

De Maleisische autoriteiten schatten dat de beer nu ongeveer zeven maanden oud is. Het dier verkeert in goede gezondheid.

Bruno wordt momenteel opgevangen in een gespecialiseerd centrum. Hoelang hij daar zal moeten blijven is nog niet bekend.