Crêts en Belledonne - Een basisschool in het Franse dorp Crêts en Belledonne had een groot probleem. Door een gebrek leerlingen dreigde een klas te worden opgedoekt. Om dit te voorkomen besloot de gemeente symbolisch vijftien schapen in te schrijven als nieuwe leerlingen. Gisteren maakten de kinderen kennis met hun ’nieuwe klasgenoten’.