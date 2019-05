Politie zoekt identiteit van onaanspreekbare man uit Broek op Langedijk

Een woordvoerder van de politie meldt aan deze krant dat de man woensdagmiddag nog niet aanspreekbaar was.

Twee voorbijgangers ontdekten de man en schakelden de hulpdiensten in. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis in Alkmaar vervoerd.

In het bericht dat wordt verspreid via Facebook staat te lezen dat het om een blanke man gaat van ongeveer 50 jaar oud. De man is ongeveer 1.90 meter lang, heeft grijs haar en een atletisch postuur. De man droeg een zwarte joggingbroek, een groene trui en grijze sportschoenen in maat 47, van het merk Nike. De man heeft een tatoeage van een bulldog op zijn linkerschouder.

Wie de man op basis van het signalement herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.