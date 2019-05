Julie ’verweerde zich te hevig’ en bekocht dat met dood

Daarop zou hij haar geslagen en gewurgd hebben met een kabel die hij ter plaatse vond, zo meldt Het Nieuwsblad. Nadat hij haar had toegetakeld dumpte de Belg het lichaam in het Albertkanaal, in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis. De Belgische krant meldt dat het lichaam volgens verschillende bronnen was verzwaard met een zak zand.

Intussen komt er in het land veel kritiek los door de zaak. B. kreeg eerder vier jaar cel voor een verkrachting, maar verdween nooit achter tralies. „Ons systeem om met zedendelinquenten om te gaan, heeft gefaald”, zeggen experts.