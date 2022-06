Meer aangiftes van ontucht door oud-directeur Kanjer Wens

De 54-jarige man uit Almere wordt voorlopig verdacht van ontucht met vier minderjarigen en het maken van kinderpornografisch materiaal. Om hoeveel aangiftes het inmiddels gaat, wilde het OM niet kwijt na de zitting.

V. was emotioneel op de zitting. „Er ontstaat een hetze”, zei hij over het oplopende aantal aangiftes. Hij claimt op basis van valse aangiftes te zijn opgepakt en vastgezet.

Na zijn aanhouding in 2021 werd hij op vrije voeten gesteld.Toen hij volgens het Openbaar Ministerie de voorwaarden had overtreden omdat hij zich in de buurt van kinderen begaf, werd hij drie maanden geleden opnieuw vastgezet. Zelf zei V. dat hij een voetbalwedstrijd bijwoonde waar „twaalf rijen achter me” een groep kinderen zat. Hij heeft ze niet benaderd, zei hij.

Zijn advocaat wil ervoor waken dat juist met alle berichten in de media het handelen van haar cliënt verkeerd geïnterpreteerd wordt. Een van de verdenkingen gaat over aanraken van het geslachtsdeel van een kind in een volle woonkamer. „De kinderen hadden kleding aan, er werd gespeeld. Ging het per ongeluk tijdens het kietelen?” vroeg ze zich af. Haar verzoek om V. opnieuw op vrije voeten te stellen, stuitte op verzet bij het OM. Zo zou een jongen in het huis van V. in een aparte kamer blijven slapen. „Toch belandde hij bij de verdachte in bed. Dat is dubieus”, zei de officier. Het verzoek is door de rechtbank in Lelystad afgewezen.

Kanjer Wens Nederland is een organisatie die dagjes uit organiseert voor chronisch en/of ernstig zieke kinderen. Op de website van de stichting was eerder al bekendgemaakt dat alle activiteiten zijn gestaakt.

Op 18 augustus volgt een regiezitting in deze zaak. Dan wordt ook bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.