Verkeersdode op A2 bij Wessem

Volgens de politie raakte de automobilist rond 01.00 uur op de snelweg in zuidelijke richting ter hoogte van de toerit bij Wessem de macht over het stuur kwijt. Hij was de enige inzittende. De A2 werd voor onderzoek en berging tot 06.00 uur zondagochtend afgesloten. Bij het ongeluk waren geen andere verkeersdeelnemers betrokken.