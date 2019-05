Gidsen door gemeente van Wallen verdreven

Eerder maakten de rondleiders en het gemeentebestuur afspraken over hoe de overlast in het Centrum beperkt kon worden. Daarbij stonden onder andere gedragsregels (geen foto’s maken van sekswerkers, niet ophopen in smalle straatjes en op bruggen, een maximumaantal gasten) centraal. Slechts twaalf van de 1600 uitgegeven ontheffingen werden na overtredingen ingetrokken.

Nog voordat deze maatregelen geëvalueerd zijn, besloot de gemeente de spelregels te veranderen. Onder andere op basis van een onderzoek waarin zo’n honderd mensen in het Wallengebied om hun mening is gevraagd over rondleidingen, bepaalde het college dat rondleidingen sinds april ’s avonds na 19.00 uur niet meer in het gebied zijn toegestaan. Vanaf 2020 mag helemaal niet meer in het gebied worden rondgeleid, ook niet als het historische rondleidingen betreft.

Teleurstelling

„Een leraar die zijn leerlingen straks vertelt over de geschiedenis van de Wallen is ook de dupe van dit besluit”, zegt Elard Tissot van Patot van Red Light District Tours. Hij huurt vijf zzp’ers in om rondleidingen over de Wallen te geven. Hij heeft al bezwaar aangetekend. „De hele branche is teleurgesteld, juist omdat we met de gemeente in gesprek waren. Een dag voor dat het verbod bekend werd, waren we nog op een zogeheten ’gidsendag’, onder andere georganiseerd door I amsterdam, het stadsarchief en de gemeente.”

Ook de ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal betreurt de voorstellen van het college. „Wij zijn hier nooit in gekend en heel veel van onze leden ook niet”, zegt voorzitter Cor van Dijk. Anouschka Trauschke van Sandemans New Europe Tours kondigt aan de komende tijd acties te gaan opzetten met collega-ondernemers. „Wij onderzoeken nu onze juridische positie. We hadden lange tijd veel vertrouwen in afspraken die we met de gemeente hadden gemaakt. Maar bedrijven zeggen nu: dit werkt zo niet meer.” Eerder waren ook Proud en het Prostitutie Informatie Centrum (die zelf ook informatieve rondleidingen geven) tegen het plan.

Vandaag staat de kwestie op de agenda van de gemeenteraad.