Kabinet maakt geld vrij voor rechtbank en OM

Dit jaar krijgen beide organisaties er 60 miljoen euro bij. Dat staat in de Voorjaarsnota, een tussenstand van de lopende begroting. De vijf jaar daarna zal jaarlijks een vergelijkbaar bedrag naar rechtspraak en Openbaar Ministerie gaan.

Afname van het aantal rechtszaken en problemen met de digitalisering zorgen voor problemen bij de rechtspraak. Bovendien zijn er steeds meer zware zaken waarvoor geen extra geld is vrijgemaakt, bleek in februari uit onderzoek in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak.

Het Openbaar Ministerie heeft een tekort aan personeel en een overvloed aan werk.