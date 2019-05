Lingewaard herbouwt raadhuis na aanslag

Het gemeentehuis in Bemmel raakte in augustus vorig jaar zwaar beschadigd toen een verwarde man met zijn auto de voorgevel ramde. Omdat hij gasflessen in zijn auto had, ontstond er een explosie die voor grote rook-, roet- en waterschade zorgde. De 59-jarige dader kwam bij de aanslag om het leven.

Het Lingewaardse raadhuis was pas acht jaar oud, maar „verschillende (deels wettelijke) ontwikkelingen” maakten aanpassing van het gebouw al noodzakelijk, aldus het college. Het nieuwe gebouw moet zeker 40 jaar dienst kunnen doen. Hoeveel de herbouw gaat kosten houdt de gemeente geheim.

