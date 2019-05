Dierenbescherming Toronto haalt driehonderd katten uit appartement

„Ongesteriliseerde katten kunnen zich snel voortplanten. Met een draagtijd van slechts negen weken kan een situatie ERG snel uit de hand lopen,” zo staat te lezen in het bericht dat werd gedeeld op de pagina van Toronto Cat Rescue.

Ondraaglijke geur

Bewoners van aangrenzende appartementen hadden geklaagd over stank uit de flat. Jeanette Lawrence zei in gesprek met CTV News: „De geur is zo sterk. Het is ondraaglijk. Als je in de hal komt, kun je al bijna niet meer ademen.”

De Canadese wist dat haar buren veel katten hadden, maar ging uit van ongeveer dertig dieren: „Ik ben dol op katten, maar dat is echt te veel.”

Een andere bewoner van het complex zegt tegen de Canadese nieuwsbron dat de stank zo erg was, dat hij dacht dat er een lijk zou worden aangetroffen in de woning.

Voor de honderden katten moet nu worden gekeken naar nieuwe huisjes. De dieren zullen worden gevaccineerd en gesteriliseerd of gecastreerd. De meeste katten verkeerden in een prima gezondheid, zo schrijft de dierenorganisatie. Opvallend genoeg werd er bij geen van de katten vlooien of ontstekingen ontdekt.