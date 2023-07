Explosief in afvalcontainer in Amsterdam, verdachte opgepakt

AMSTERDAM - In een afvalcontainer in Amsterdam is zaterdagmiddag een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse gekomen en heeft de bom die in de kliko aan de Cas Oorthuyskade in de wijk IJburg lag veiliggesteld, laat een woordvoerster van de politie weten. Er is later zaterdag een man aangehouden in een woning in de directe omgeving.