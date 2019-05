Openbaar vervoer NS en 3 grote steden plat op 28 mei

Bestuurder Wim Eilert van de vakbond van machinisten en conducteurs VVMC eist dat zijn leden gezond de pensioenstreep kunnen halen. ,,Dat is nu bijna onmogelijk voor de zware beroepen waarin deze medewerkers op het spoor werken. Onregelmatigheid, agressie en zelfdoding zijn belastende werkomstandigheden. Voor hen moet de AOW-leeftijd naar beneden.”

Op 18 maart hielden bonden al prikacties voor een goed pensioen. Eind vorig jaar is het overleg met kabinet en werkgevers vastgelopen. ,,Werknemers met stressvolle banen en ploegendiensten moeten eerder kunnen stoppen met werken zonder boetes. De AOW-leeftijd moet worden bevroren. Pensioen is ook nodig voor zelfstandigen en mensen met flexibele contracten”, menen de vakbonden.

Volgens Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor, zijn er rond het spoor veel fysiek en emotioneel zware functies. ,,Geweld, onregelmatig werken, lawaai, lopen door rijdende treinen is aan de orde van de dag. Ook voor monteurs vergt treinonderhoud veel. Nu de AOW-leeftijd naar achteren schuift, zie ik vaker leden nog voor de finish uitvallen. Dat moet worden gestopt”, aldus Janssen.

CNV Vakmensen stelt vast dat een grote groep werknemers bij de spoorwegen al heel vroeg is begonnen met werken. ,,Dan is het logisch dat je na zoveel dienstjaren van je pensioen kan genieten.” Ook in andere sectoren, waaronder metaal en bouw, zal eind mei worden gestaakt.

VNO-NCW hekelt de aangekondigde pensioenstaking. ,,Wij nemen afstand van dit soort (politieke) stakingen waar mensen en bedrijven door worden gedupeerd, omdat hun trein niet rijdt of hun bedrijf platligt'', aldus de werkgeversorganisatie.

VNO-NCW stelt ook dat de tijd dringt, gelet op dreigende pensioenkortingen, en dat dit vooral een zaak is tussen vakbonden en kabinet, vanwege de AOW-leeftijd. ,,Dus in plaats van allerlei grote stakingen kan de vakbond de energie beter steken in het bereiken van echte oplossingen aan de onderhandelingstafel in plaats van dat ondernemers en hun klanten weer worden gedupeerd'', aldus de koepelorganisatie.