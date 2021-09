Biden onder vuur om vaccinatiedrang en -dwang

Buitenland

Belgische journalist sprak aanslagpleger Salah Abdeslam vlak na aanslagen Parijs

Een journalist van de Belgische publieke omroep RTBF sprak met aanslagpleger Salah Abdeslam in de nacht na de aanslagen in Parijs in 2015. De journalist van de Franstalige omroep was aan het posten bij de grens, waar streng werd gecontroleerd om de daders van de aanslagen te zoeken.