LIVE: Man die collega in Haagse slagerij doodstak voor rechter

Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Ⓒ Jos van Leeuwen

DEN HAAG - De 39-jarige Tzmarai M., die wordt verdacht van het doodsteken van Farid Boustani (43) in slagerij El Amal aan het Hobbemaplein in de Haagse wijk Transvaal staat woensdagmiddag voor de rechter in Den Haag.