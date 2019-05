Vermist stuk steen Stonehenge na 60 jaar terug

Robert Phillips, een medewerker van het diamantsnijbedrijf Van Moppes dat het werk uitvoerde, bewaarde het stuk steen en bracht het later naar de Verenigde Staten toen hij emigreerde.

Vorig jaar, aan de vooravond van zijn 90e verjaardag, besloot Phillips het fragment terug te geven aan English Heritage, een organisatie die architectonisch en historisch belangrijke plekken in Engeland beheert.

„Het laatste wat we ooit hadden verwacht was om een telefoontje te krijgen van iemand in Amerika die ons vertelde dat ze een stuk Stonehenge hadden”, zei Heather Sebire, curator van English Heritage voor Stonehenge.

Hoe oud?

English Heritage zegt dat het ontbrekende stuk nu kan helpen de oorsprong van de monoliet te bepalen. Eerdere datering toont aan dat Stonehenge, een ring van ongeveer 4 meter hoge staande stenen in Wiltshire, 4000 tot 5000 jaar geleden werd gebouwd.

Er is geen definitief antwoord op de vraag waarom het werd gebouwd of waarvoor het diende, hoewel theorieën suggereren dat het een religieuze site of een astronomisch observatorium zou kunnen zijn.