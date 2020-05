Coronapatiënt ontwaakt uit coma en weet niet wat coronavirus is

De Brit is inmiddels uit zijn coma ontwaakt en moest even bijgepraat worden door zijn familie. „Hij wist niet eens wat het coronavirus was toen hij wakker werd”, zo vertelt zijn dochter Faye aan The Mirror. „We moesten hem uitleggen dat er een virus is en dat alles gesloten is.”

De vrouw is dolgelukkig dat ze haar vader weer kan spreken. De verpleegsters dachten dat hij het niet zou redden. „De zuster die hem zag toen hij net werd opgenomen zei: ’Jij bent gemaakt van sterk spul, je bent net Teflon’.”

Brian krijgt op dit moment fysiotherapie om weer goed te leren lopen. Zijn spiermassa is ernstig verzwakt door de coma. Ook heeft hij in het ziekenhuis mogelijk een infectie aan zijn hart opgelopen, maar volgens Faye komt het allemaal weer goed met hem. „Het personeel is fantastisch, ze hebben mijn vaders leven gered. We kunnen hen niet genoeg bedanken.”