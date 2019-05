'Forum niet in bestuur Overijssel'

Krol is de tweede informateur. De eerste onderhandelaar, oud-commissaris Geert Jansen, had een andere coalitie voorgesteld: CDA, Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en PvdA. De sociaaldemocraten stapten echter uit de gesprekken na kritiek van de achterban. Die zag samenwerking met Forum niet zitten.

Het CDA werd de grootste partij in Overijssel. Forum voor Democratie werd vanuit het niets de tweede partij en GroenLinks won ook flink, maar beide partijen staan nu buitenspel.

Forum voor Democratie maakt in Zuid-Holland, Flevoland en Limburg nog wel kans op een plek in het provinciebestuur. Behalve in Overijssel lijkt de partij van Thierry Baudet ook in Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Groningen, Utrecht, Friesland, Drenthe en Zeeland buiten de coalities te blijven.