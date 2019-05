Verdachte (25) opgepakt voor doodschieten rapper Feis

De gezette man die al sinds de fatale nieuwjaarsnacht uit handen van de politie wist te blijven, werd vanmiddag opgepakt in Limburg. Hij zat verscholen in een bovenwoning aan de Hoofdstraat in Kerkrade.

De Rotterdamse politie zat al maanden achter M. aan na de dodelijke schietpartij waarbij de broer van Feis, Bilal, ook ernstig gewond raakte. De Rotterdammer wist echter onder te duiken. De politie had tot vandaag geen idee waar M. uithing. Er waren tips binnengekomen dat hij in Kaapverdië zat, maar ook Rotterdam werd als mogelijke verblijfplaats genoemd. Het bleek Kerkrade. De politie hield er overigens al rekening mee dat hij ergens in Nederland ondergedoken zat.

Wraakacties

M. sloeg overigens niet alleen op de vlucht om uit handen van de politie te blijven, maar ook vanwege aangekondigde wraakacties vanwege de moord op de 32-jarige Feis, die officieel Faisal Mssyeh heet.

Voorafgaand aan de moord was er een ruzie in een Kaapverdiaans café aan de Nieuwe Binnenweg, waarbij de latere schutter boos was geworden omdat iemand hem ’klein’ had genoemd. Feis en Bilal waren daar ook aanwezig, maar hadden niets met de ruzie te maken. Op straat werd Feis, die vanwege een auto-ongeluk op krukken liep, volgens getuigen uit het niets neergeschoten.

Beloning 15.000 euro

In het tv-programma Opsporing Verzocht werd M. gisteren op de Nationale Opsporingslijst gezet. Daar kan hij nu weer vanaf. Ook werd door het Openbaar Ministerie een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de arrestatie van M. Naar aanleiding van de uitzending kwamen vier tips binnen. Het is nog onduidelijk of daar ook de gouden tip bijzat.

M. is overigens geen onbekende van de politie. Eerder kwam hij in beeld in het onderzoek naar de dubbele moord aan de Rhijnauwensingel in Rotterdam, waar in december 2017 de 26-jarige Gilbert ’Giba’ Henriëtta en de 25-jarige Lindomar ’Kleine’ Elizabeth om het leven kwamen. M. zou in het onderzoek genoemd zijn als een van de opdrachtgevers voor de liquidatie op Henriëtta.