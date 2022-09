Twee verdachten opgepakt na lange achtervolging vanwege vuurwapen

Op de C.G. Roosweg in Krimpen aan den IJssel ging de bestuurder van de auto ervandoor. Tijdens de achtervolging werden er „allerlei goederen uit het raam gegooid”, zegt de woordvoerder. Uiteindelijk lukte het de politie om ze te laten stoppen. De weg was daarom bij knooppunt Amstel korte tijd gesloten.

Omdat het duo niet de bevelen van de agenten opvolgde, is een politiehond ingezet. Die heeft een van de verdachten gebeten. Het is onbekend wat de verwondingen zijn, medisch personeel heeft zich over de verdachte ontfermd. In de auto is geen vuurwapen aangetroffen. De politie moet nu langs de route zoeken naar de spullen die uit de auto zijn gegooid. Op beelden van Rijkswaterstaat en op sociale media is te zien hoe zeker tien politieauto’s het voertuig achtervolgden.

Verdere details over de aangehouden personen zijn nog niet bekend.