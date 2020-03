’Angst voor een tweede virusgolf’

„De pest, met die koorts en die zweren, dat moet iets vreselijks zijn geweest”, zegt historicus Toon Kerkhoff (74). De emeritus hoogleraar schreef het boek Per imperatief plakkaat over de pestbestrijding in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarin hij een vergelijking maakt met de aanpak door de toenmalige Italiaanse stadsstaten. „Een overeenkomst met nu is natuurlijk de angst: er komt iets onbegrijpelijks en onzichtbaars op ons af. Dat was toen ook zo.”