Supporters boycotten duurder biertje in ArenA: ’Geldwolven’

Wie een biertje wil bestellen in de ArenA, betaalt vanaf vandaag een halve euro extra. Een klein biertje (300 cc) gaat dit kalenderjaar van 3,75 naar 4,25 euro. Een groot biertje (550 cc) gaat 6,25 euro kosten. Iemand met nog meer dorst moet 7,25 euro betalen voor een plastic beker met 650 milliliter bier.

Op bruisend water na, zijn alle andere drankjes ook duurder. Je betaalt nu zelfs een kwartje voor het draagkarton om al die biertjes veilig mee de tribune op te nemen.

„Geldwolven”, noemt de F-Side de mensen die dit bedacht hebben. Supporters klaagden juist al over de oude prijzen. „De ArenA heeft hier compleet schijt aan.”

’Te gek voor woorden’

Dat zelfs het kartonnetje nu geld kost, is volgens hen ’te gek voor woorden’. „Eerst betaal je een fortuin aan drank, om vervolgens ook nog voor een stukje karton te betalen? We zouden compleet gestoord zijn als we hiermee akkoord gaan. Zelfs een drankje in het centrum van Amsterdam is nog goedkoper.”

Daarom hoopt de F-Side dat supporters, zaterdagavond tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente, de catering links laten liggen. En ook tijdens volgende wedstrijden. „Net zolang tot de prijzen worden teruggedraaid.”

Eigen bier verboden

„We zijn ons er wel degelijk bewust van dat supporters de prijs hoog vinden”, reageert een woordvoerder van de Johan Cruijff ArenA. „We hebben gewoon met een aantal factoren te maken waardoor prijzen in hun totaliteit stijgen.” Dat gaat van de inkoopprijs tot personeelskosten.

De woordvoerder zegt dat het stadion waar mogelijk de kosten laag houdt. „Daar kijken we met onze partners naar.” Er is geen coulance voor supporters die hun eigen biertje meenemen. „We houden gewoon ons beleid aan: dat is niet toegestaan.”