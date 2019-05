Cameratoezicht bij onveilige campus NDSM

Ⓒ MICHEL VAN BERGEN

AMSTERDAM - Er komen bewakingscamera’s te hangen bij de studentencampus op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord. Burgemeester Femke Halsema heeft dat besloten omdat het afgelopen halfjaar veel meldingen zijn binnengekomen over incidenten als zakkenrollerij, diefstal en ook zwaardere vergrijpen als inbraak, mishandeling en verkrachting of pogingen daartoe.