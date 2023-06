Erdogan opnieuw beëdigd als Turkse president

Erdogan legde de eed af in het parlement. Later is er nog een ceremonie in het presidentieel paleis na een bezoek aan het mausoleum van Kemal Atatürk, de oprichter van de Republiek Turkije. Naar verwachting maakt Erdogan ook zijn nieuwe kabinet bekend.

Erdogan is al twintig jaar aan de macht in Turkije, eerst als premier en sinds 2014 als president. Omdat hij niet nog eens premier mocht worden, maakte hij juist het presidentschap een stuk belangrijker. Zo heeft Erdogan in feite de macht in handen gehouden.

NAVO

Verscheidene staatshoofden en premiers waren bij de ceremonie in Ankara, en NAVO-topman Jens Stoltenberg. Hij zal nog met de Turkse president willen spreken over de Zweedse pogingen om toe te treden tot de militaire alliantie. Turkije ligt al meer dan een jaar dwars omdat Erdogan zegt dat Zweden onderdak biedt aan Koerdische terroristen.

Mogelijk hoopt Stoltenberg dat er schot in de zaak kan komen nu Erdogan zijn verkiezingscampagne achter de rug heeft. De afgelopen weken hebben veel NAVO-landen de wens uitgesproken dat de zaak is opgelost voor de NAVO-top in Vilnius over anderhalve maand.

