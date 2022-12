Duitse politie roept hulp in na verdwijning van containers stierensperma

In een verklaring stelt de politie volgens persbureau AP dat nog onduidelijk is hoe de diefstal is uitgevoerd, maar dat de immense lading gekoeld moet blijven met vloeibare stikstof op -196 graden Celsius, anders bederft de boel. De lading verdween maandag op dinsdagnacht, in de buurt van Essen.

De politie hoopt op tips voor een doorbraak in de zaak. Het stierensperma was bedoeld voor kunstmatige inseminatie.