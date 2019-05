Website onder vuur: ’35 euro voor minirokje Auschwitz’

35 euro voor een minirok, 40 voor een kussen, 14 voor een handtas. Ook had RedBubble een Auschwitz-koffiemok à 20 euro in de etalage staan. Niet echt gepast om een van ’s werelds meest donkere plaatsen te gebruiken om vrolijk in rond te huppelen, je huis te stylen of als modeattribuut te gebruiken, vindt het museum.

„Auschwitz was een plek van enorme tragedie waar meer dan 1,1 miljoen mensen werden vermoord.”, aldus het Staatsmuseum uit de Poolse stad. „Denken jullie echt dat zulke zaken verkopen acceptabel is? Neen. Dit is storend en respectloos.”

Red Bubble, een online marktplaats die in Australië werd opgericht maar wereldwijd actief is, haalde de producten in kwestie snel weer van hun website. De kritiek kwam dan ook niet alleen van het Staatsmuseum; ook heel wat andere twitteraars lieten hun ongenoegen blijken. „Dit doet mijn maag keren”, schreef iemand. „Dit is verkeerd, op zo veel niveaus”, luidde het bij iemand anders. Of: „Hoe kunnen ze dit de families die iemand hebben verloren in Auschwitz aandoen? Misselijkmakend.”

De woordvoerder van RedBubble heeft intussen ook gereageerd op de commotie. „Onze website dient als verzamelplek waar onafhankelijke gebruikers verantwoordelijk zijn voor de beelden die ze uploaden. Zij moeten zich wel aan onze richtlijnen houden. Een speciaal team bekijkt alle nieuwe content zo snel mogelijk en verwijdert alles dat in strijd is met die richtlijnen. Laat het duidelijk zijn dat wij alle vormen van racisme en geweld ten stelligste veroordelen. Zodra we op de hoogte werden gebracht van de producten, werden ze dan ook offline gehaald. Dit kan niet.”