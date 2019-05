Jokkende GroenLinks’er mogelijk terug aan top

Grashoff kwam afgelopen zomer in opspraak vanwege de liefdesverhouding die hij had aangeknoopt met partijvoorzitter Marjolein Meijer. Ze werden betrapt, maar logen glashard tegen de partijtop over wanneer het allemaal begon. Dat was namelijk al lang voordat de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen werd samengesteld. Meijer had inspraak op die lijst en had dus invloed op de prominente plek vier die Grashoff erop kreeg.

Toen de leugens en de scheve machtsrelatie aan het licht kwamen, ging Grashoff door het stof. „Ik heb grote fouten gemaakt”, erkende hij bij zijn afscheid in de Tweede Kamer.

Volgens het Brabants Dagblad melden meerdere bronnen aan de krant dat Grashoff nu een gooi wil doen naar een baan als gedeputeerde. In Brabant gaan - zoals het er nu naar uitziet - VVD, CDA, D66, GL en PvdA na de Statenverkiezingen een nieuw bestuur vormen. De onderhandelingen daarover zijn op stoom.

MeToo

Vorige week kwam ook een andere opmerkelijke GroenLinks-return aan het daglicht. Een door de partij ontslagen persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie is sinds kort de perswoordvoerder van GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren.

De man werd door GroenLinks uit zijn functie gezet vanwege een MeToo-affaire. Een stagiaire had gemeld dat hij haar had aangerand.

