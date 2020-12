‘Coalitie geïrriteerd door ‘het Jettentje’’

Luister de nieuwe aflevering van Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts of Spotify:

In de politieke podcast met presentator Pim Sedee komt uiteraard ook het vaccinatieplan van minister Hugo de Jonge aan bod. Tot nu toe ziet iedereen vooral veel beren op de weg. Zijn alle zorgen terecht of is dit een poging van de betrokken partijen om zichzelf in te dekken?

Thierry Baudet had met FvD goud in handen om het gat om rechts te vullen. Sedee en De Winther bespreken wat er nu nog van de partij over is.

En politici staan al in campagnestand. Zelfs premier Rutte, die recent nog heeft gezegd zijn campagne vooralsnog over te slaan vanwege de coronacrisis, spreekt met niemand minder dan Linda de Mol. Is dit een goede afweging?