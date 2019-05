Verdriet om overspelige dominee Veenendaal

Scriba Nico Belo: „Van boosheid naar verdriet en elkaar troosten. Al die stemmingen komen voorbij en golven over ons heen.” Ⓒ Menno Bausch

Veenendaal - Eerst is er doodse stilte. Daarna klinkt er gesnik en gezucht in de Grote Kerk van Veenendaal. Scriba Nico Belo heeft de parochianen net verteld dat hun 60-jarige dominee een kerklid heeft bezwangerd. „Daar moet je niet schimmig over doen. Bovendien lag het nieuws al op straat.”