Filmrecensie: ’Red Joan’ ✭✭✭

Joan (Judi Dench) bekent op hoogbejaarde leeftijd dat zij voor de Russen heeft gewerkt.

Heel Engeland was verbijsterd toen in 1999 ene Melita Norwood uit Londen op tv onthulde dat zij bijna veertig jaar lang voor de Russen had gespioneerd. Het boek Red Joan dat Jennie Rooney over deze ’granny spy’ schreef, vormde de inspiratiebron voor de gelijknamige spionagethriller.