Onbeschofte hufters, die Gele Hesjes

Eén keer liep ik een groepje polderlandse Gele Hesjes tegen het lijf, een kwartet in dit geval. Eén keer slechts, niet omdat ik een teruggetrokken bestaan prefereer of dergelijke confrontaties liever uit de weg ga, maar omdat het er domweg niet vaker van kwam. De ontmoeting vond enkele maanden geleden plaats op de Albert Cuyp-markt, een ambiance die in journalistiek opzicht zo cliché is dat ik er mede om die reden over zweeg.