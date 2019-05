Politie gaat grens over voor ’douche-filmer’ Henk S.

Volgens een woordvoerder is het nu wachten op de stukken uit het buitenland. Om welk land het gaat, wil hij niet zeggen. Wel is bekend dat een volwassen Wit-Russische speler vorig jaar een camera ontdekte in de douche van het huis van S. in Culemborg.

De damcoach organiseerde vaak internationale toernooien en liet spelers dan bij hem thuis slapen. Zo kwamen afgelopen oktober nog jonge Surinaamse spelers bij hem over de vloer. Al met al heeft S. een staat van dienst van meer dan 40 jaar in de damwereld.

Dambond KNDB schorste het ‘lid van verdienste’ toen de zaak eerder dit jaar aan het licht kwam. Toen vorige week duidelijk werd dat S. op eigen houtje nog altijd slaapplaatsen aanbiedt rondom het Brunssum Open, reageerde KNDB-voorzitter Ebbo de Jong verbolgen. ,,Hij doet dit volledig los van de bond, dus wij kunnen niet zo veel. Maar ik kan me niet voorstellen dat er ouders zijn die hun kinderen aan hem toevertrouwen.’’

S. zelf ontkent dat hij video’s maakte van pupillen onder zijn douche.