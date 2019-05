Man zet stempas Europese verkiezingen te koop

Bij de ’advertentie’, gedeeld in meerdere Facebookgroepen zoals Marktplaats Hoogeveen, schrijft Gerrit Logtenberg dat hij teleurgesteld is in de politiek. „Wegens geschaad vertrouwen in de politiek bied ik ook dit jaar wederom mijn stempas aan, wie biedt?”

Het gaat om een stempas van de gemeente De Wolden in Drenthe. De advertentie ging vorige week online. Het verkopen van een stempas kan strafbaar zijn. In Nederland kan dat in het ergste geval een half jaar gevangenisstraf opleveren of een geldboete van maximaal 8200 euro.

Maar bang voor vervolging is Logtenberg niet. „Het is allemaal gekkigheid. Ik heb voor hetere vuren gestaan”, zegt hij tegen De Telegraaf. Het vertrouwen in politiek Den Haag is hij ’helemaal kwijt’. „Er wordt van alles beloofd, maar het wordt toch niet waargemaakt.”