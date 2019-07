Scheldimam: ’Ik zeg alleen maar wat de islam zegt’

Mokiem deed zijn uitspraken tijdens een uitvaartdienst in moskee Al Madinah op 22 augustus 2017. Ze waren gericht tegen sjiieten en vooral tegen de Ahmadiyya-beweging, een vertakking van de islam die onder meer Pakistan zwaar wordt vervolgd als ketterij. Mokiem stelde dat soennieten schapen zijn die zich niet moeten vermengen met deze ’varkens’. Drie moskeebezoekers deden aangifte. Er is geen audio-opname van de preek, maar de imam heeft bij de politie gezegd dat hij zich inderdaad op die manier heeft uitgelaten. „Wat ik verteld heb, is de islam zoals ik die zuiver vindt” verklaarde hij bij de politie.

Ahmadiyya-moslims liggen al lang onder vuur, maar onder invloed van fundamentalisme verslechtert hun situatie steeds meer. In Indonesië zijn moskeeën en begraafplaatsen van ahmadi-moslims onteerd.

De zaak wordt pas later dit jaar inhoudelijk behandeld. De rechtbank gaat een deskundige raadplegen om Mokiems woorden te interpreteren.

Fares Mokiem is in 1975 vanuit Suriname naar Nederland gekomen. In 2011 deed hij mee aan het NTR-programma ’Mijn moskee is top’.