6824 postieve coronatests, hoogste aantal patiënten in ziekenhuizen sinds eind januari

In de afgelopen week zijn 51.609 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7373 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds begin januari. In iets meer dan een maand tijd is dat gemiddelde verdubbeld.

Het aantal positieve tests varieert van dag tot dag. Op maandagen en dinsdagen zijn er minder positieve tests, omdat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. In de loop van de week loopt het aantal meldingen van nieuwe gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag. Maar die piek ligt de laatste weken hoger en hoger. Het cijfer van maandag ligt al hoger dan de piek van de week zo’n twee weken geleden, en dan moet de piek van deze week waarschijnlijk nog komen.

Meeste coronagevallen in Amsterdam

Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste gevallen. Daar testten 368 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 289 besmettingen aan het licht en in Den Haag werden 204 gevallen vastgesteld. In Utrecht steeg het aantal besmettingen met 125 en in Venlo met 96.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende weken kan stijgen richting 2900, het niveau van begin januari. Hoe hoog de piek wordt, kan worden beïnvloed door het aantal gevaccineerde mensen en het lenteweer. Vanaf half mei zou de druk op de ziekenhuizen kunnen afnemen. Hoe verder de coronamaatregelen worden versoepeld, hoe eerder de piek bereikt kan worden en hoe hoger die piek kan worden, benadrukt Kuipers. Hij roept mensen op: „hou nog heel even vol, we komen in de buurt van de weg naar buiten.”

Kuipers: ’stel tweede vaccinatie uit’

Kuipers herhaalt ook zijn oproep om de tweede vaccinatie van mensen uit te stellen, zodat die doses kunnen worden gebruikt om zo veel mogelijk mensen hun eerste prik te geven. Dat is volgens hem al genoeg om het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen hard te laten dalen.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 224 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In de afgelopen zeven dagen belandden 1931 mensen op een verpleegafdeling of intensive care vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat komt neer op bijna 276 nieuwe opnames per dag, het hoogste niveau sinds 10 januari.

Vanwege de druk op de ziekenhuizen zijn afgelopen etmaal 21 coronapatiënten verplaatst naar andere regio’s, het hoogste aantal in twee weken.