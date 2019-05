Verdachte van rollator-aanrijding Breda meldt zich op bureau

De man kwam bij de recherche al in beeld als verdachte, meldt de politie. „Met toestemming van de officier van justitie is hij buiten heterdaad aangehouden en ingesloten. De recherche kwam de verdachte mede door tips op het spoor. Eerder op de dag werd in verband met het onderzoek al een auto in beslag genomen.”

Op de bewuste avond ging de bestuurder er na het ongeluk op de Hamdijk vandoor. De vrouw raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis. Het slachtoffer had een hoofdwond, ze was bij kennis maar niet goed aanspreekbaar. Ze heeft inmiddels meerdere operaties ondergaan en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Tips

Aandacht in onder meer Opsporing Verzocht leverden meer dan zeventig tips op, waaronder ook concrete namen. Ook werd een compositietekening gemaakt.

