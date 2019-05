Amsterdam in tranen

De ontgoocheling druipt van het gezicht van deze Ajax-fan. De finale blijft – voorlopig – slechts een mooie droom. Ⓒ FOTO REUTERS

Amsterdam huilt. En bijna heel voetbalminnend Nederland baalt. Hoe kon dit nog misgaan? Tot de laatste seconden bleef het spannend in de Johan Cruijff ArenA, maar uiteindelijk trok Ajax aan het kortste eind in de halve finale van de Champions League. Toch is er ook trots bij de supporters. „Dit had ik een jaar geleden niet voor mogelijk gehouden.”