Amsterdamse fans druipen af of zoeken troost op Leidseplein

Grote teleurstelling op het Leidseplein na het verlies van Ajax in blessuretijd. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Het feest stond op het punt van uitbarsten in Amsterdam, toen Ajax op het allerlaatste moment toch werd verslagen door Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. De verslagenheid is groot bij de voetbalfans.