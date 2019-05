Koningin in koopjes scoren

Waarschijnlijk hangt er vandaag al geen enkel exemplaar meer van de double breasted blazer met klepzakken (€89,95) en de bijpassende Dietrich-broek (€49,95) in de rekken van de Spaanse modeketen. Want veel mensen willen er graag als Máxima bijlopen.

Modefan

De koningin wordt regelmatig in het filiaal van de modeketen in Den Haag gespot. Blijkbaar gaat ook zij, als echte modefan, graag het liefst zelf door de rekken. Eerder droeg ze ook al kleurrijke outfits van dit Spaanse merk, bijvoorbeeld een oranje pak in Vietnam en een bouclé-jasje in Chanel-stijl in Noorwegen. En ze is niet de enige royal die dit doet. Ook de Spaanse koningin Letizia, Kate Middleton, Fergie en dochters Beatrice en Eugenie en prinses Sofia gaan wel eens op koopjesjacht.

De drie dochters van Máxima worden eveneens regelmatig gespot in een Zara-creatie, de keten die er altijd razendsnel bij is om na de nieuwste designershows een betaalbare lookalike te produceren van de laatste peperdure modetrends. En zo blijft mode leuk, weet ook Máxima, die steeds weer laat zien dat ze ook een heuse koningin is in het mixen en matchen van dure en goedkopere items. Budgetteren zit haar blijkbaar in het bloed want het is immers ook bekend dat ze haar duurdere kledingstukken regelmatig laat vermaken tot een ander model en dat ze ook vaker dezelfde kleding, schoenen en accessoires draagt. Een goed voorbeeld daarvan was de clutch die Amalia op Koningsdag droeg en die haar moeder amper een week daarna weer opeiste om ermee te showen tijdens een officieel bezoek.

Modetips

Ook prinses Aimée droeg tijdens Koningsdag de knalgele broek van het Zara-pak, alleen dan in combinatie met een beige cape en een witte blouse. De vraag is dus of de Oranje-familie zelfs met elkaar modetips uitwisselt. Hoe dan ook zullen we dit vrolijke pak vast nog wel een keer terug zien.